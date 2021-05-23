Son dakika: Adana'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika 3. sayfa haberi... Adana'da düzenlenen operasyonda 742 litre sahte içki, 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt, 748 kilo kaçak nargile tütünü ve 2 milyon 232 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana'da düzenlenen operasyonda 742 litre sahte içki, 2 bin 600 litre kaçak akaryakıt, 748 kilo kaçak nargile tütünü ve 2 milyon 232 bin kaçak makaron ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık yapan ve sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, 6 şüpheliye ait 2 ev, 2 iş yeri ve iki araçta arama yaptı. Aramalarda, 742 litre sahte içki, kaçak 2 bin 600 litre akaryakıt, 748 kilogram nargile tütünü, nargile tütünü yapımında kullanılan 15 litre gliserin ve 20 litre aroma ile 2 milyon 232 bin kaçak makaron ele geçirdi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına aldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı