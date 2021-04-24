Son Dakika | Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Son Dakika | Adana'da kaçakçılık operasyonu

Son Dakika | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da, iş yerine ve depoya baskın yapan polis ekipleri; 7 bin 544 litre etil alkol, gümrük kaçağı 300 puro, cinsel içerikli 98 hap, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve 2 bin 100 anason kiti ele geçirdi.

ADANA'da, iş yerine ve depoya baskın yapan polis ekipleri; 7 bin 544 litre etil alkol, gümrük kaçağı 300 puro, cinsel içerikli 98 hap, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve 2 bin 100 anason kiti ele geçirdi. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'ndeki iş yerine ve Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki depoya eş zamanlı baskın yaptı. Adreslerdeki aramalarda; 7 bin 544 litre etil alkol, 300 gümrük kaçağı puro, 98 cinsel içerikli hap, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve 2 bin 100 anason kiti ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Son Dakika | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son Dakika | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son Dakika | Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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