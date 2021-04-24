Son Dakika | Adana'da kaçakçılık operasyonu

Gelen son dakika haberine göre ADANA'da, iş yerine ve depoya baskın yapan polis ekipleri; 7 bin 544 litre etil alkol, gümrük kaçağı 300 puro, cinsel içerikli 98 hap, sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ve 2 bin 100 anason kiti ele geçirdi.