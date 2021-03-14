Son Dakika | Adana'da kaçakçılık operasyonu
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Son Dakika | Adana'da kaçakçılık operasyonu

14.03.2021 10:00 | Son Güncelleme: 14.03.2021 10:32
Son Dakika | Adana'da kaçakçılık operasyonu

Son dakika haberler: Adana'da polisin yaptığı operasyonda 13 bin 170 paket kaçak sigara, 6 bin 200 adet kaçak makaron ve 188 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı operasyonda 13 bin 170 paket kaçak sigara, 6 bin 200 adet kaçak makaron ve 188 şişe sahte içki ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Çukurova ilçesi Çatalan Köprüsü'nde bir araçta kaçak ürün olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese giderek araçta yaptığı aramada 13 bin 170 paket kaçak sigara buldu. Polis, ayrıca Mısır Çarşısı'na yaptığı baskında da 6 bin 200 adet kaçak dolu makaron ve 188 şişe sahte içki ele geçirdi.

Polis olaylarla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan biri nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, diğer zanlı adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Son Dakika | Adana'da kaçakçılık operasyonu
Son Dakika | Adana'da kaçakçılık operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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