Son dakika... Adana'da kaçakçılık denetimlerinde 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika... Adana'da kaçakçılık denetimlerinde 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika... Adana'da kaçakçılık denetimlerinde 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Adana'da jandarma ekipleri, denetimler sırasında kaçakçılık yaptığını belirlediği 3 zanlıyı yakaladı.

Adana'da jandarma ekipleri, denetimler sırasında kaçakçılık yaptığını belirlediği 3 zanlıyı yakaladı.

Alına bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde denetim gerçekleştirdi.

Denetimler sırasında durdurulan 3 araçta 190 kilogram kıyılmış tütün ile 166 paket pipo tütünü ele geçirildi.

Jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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