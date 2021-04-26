Son dakika... Adana'da kaçakçılık denetimlerinde 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberi: Adana'da jandarma ekipleri, denetimler sırasında kaçakçılık yaptığını belirlediği 3 zanlıyı yakaladı.
Adana'da jandarma ekipleri, denetimler sırasında kaçakçılık yaptığını belirlediği 3 zanlıyı yakaladı.
Alına bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesinde denetim gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında durdurulan 3 araçta 190 kilogram kıyılmış tütün ile 166 paket pipo tütünü ele geçirildi.
Jandarma ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun