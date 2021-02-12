Son dakika... Adana'da kaçak silah operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Adana'da iki kaçak silah imalathanesine yönelik operasyonda ruhsatsız 28 silah ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentteki iki evin kaçak silah imalathanesine dönüştürüldüğünü belirledi.

Operasyon düzenlenen adreslerde ruhsatsız 22 tabanca, 2 pompalı tüfek ve 4 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 64 mermi, 25 kartuş, silah yapımında kullanılan makine ve ekipman ile 82 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, Y.K, G.K, M.D. ve kardeşi Y.D'yi gözaltına aldı.

M.D. ve kardeşi Y.D'nin, ifadelerinde silah koleksiyoncusu olduklarını, ticaret yapmadıklarını söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan G.K, M.D. ve Y.D. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun