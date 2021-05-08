Son dakika: Adana'da kaçak akaryakıt ve sigara operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika haber... Adana'da polisin düzenlediği operasyonlarda 36 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

Adana'da polisin düzenlediği operasyonlarda 36 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, kent genelinde çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Polisin şok baskınlarında yapılan aramalarda 36 bin litre kaçak akaryakıt ve bin 170 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı