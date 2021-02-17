Son dakika... Adana'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucu ele geçirildi
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Son dakika... Adana'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucu ele geçirildi

17.02.2021 17:39 | Son Güncelleme: 17.02.2021 17:39
Son dakika... Adana'da jandarmanın denetimlerinde uyuşturucu ele geçirildi

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, 190 gram esrar, 10 gram eroin ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Adana'da, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde, 190 gram esrar, 10 gram eroin ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca 12-14 Şubat'ta kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde, 190 gram esrar, 10 gram eroin ve 20 gram metamfetamin ele geçirildi, 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Ekipler, ayrıca İmamoğlu ilçesi, Kozan-Adana kara yolunda meydana gelen ve bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazası sonrasında araç içerisinde yaptıkları aramada 6 gram esrar buldu. ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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