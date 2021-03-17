Son dakika! Adana'da jandarma aranması bulunan 24 zanlıyı gözaltına aldı

Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı uygulamalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan 24 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte üç gün yaptığı huzur ve güven uygulamasında, 16 bin 683 aracı kontrol etti, kural ihlali yaptığı tespit edilen 265 sürücüye ceza yazdı, eksikleri bulunan 87 aracı trafikten men etti.

Ekipler, uygulamada 10 bin 322 kişinin de kimlik kontrolünü yaptı. Kontrollerde aranması bulunan 24 şüpheli yakalandı, 288 gram esrar ve 5 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Uygulamalarda, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 11, sosyal mesafeye uymayan 18 ve maske takmayan 3 kişiye de para cezası yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt