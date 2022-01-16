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Son Dakika | Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika | Adana'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü
AA / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tepebağ Mahallesi'nde ganyan bayisinden alevler yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangın, iş yerinde hasara neden oldu.

İtfaiye yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmasını sürdürüyor.

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

Yangın çıkan dairenin alt katında oturan kadın, itfaiyecilere balkondan ayet tutarak destek verdi

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AA / Fikret Kavğalı - Son Dakika Haberleri
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Son dakika gündem haberi... Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

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