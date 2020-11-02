Son dakika... Adana'da inşaata giren hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Son dakika... Adana'da inşaata giren hırsızlık şüphelisi yakalandı

02.11.2020 05:03 | Son Güncelleme: 02.11.2020 05:06
Son dakika... Adana'da inşaata giren hırsızlık şüphelisi yakalandı

Son dakika habere göre Adana'da inşaat halindeki bir binaya giren şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Adana'da inşaat halindeki bir binaya giren şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'nde, bazı şüphelilerin inşaat halindeki bir binaya girdiği ihbarı üzerine, olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri ve devriye görevi yapan diğer polisler, şüphelilerden birini kaçmak istediği sırada yakaladı.

Polis ekipleri çevrede yaptıkları araştırmada, bir eldiven ve kesici bir alet buldu.

Gözaltına alınan şüpheli F.R, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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