Son dakika... Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
Son dakika habere göre Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı.
Adana-Yumurtalık Yolu'nda Sedat Koşar (42) idaresindeki 44 DM 851 plakalı otomobil ile Kurtuluş Yazbahar (41) yönetimindeki 01 PS 575 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.
Otomobilde sıkışan Neşe Subaşı (42), itfaiye ekiplerince çıkartıldı.
Kazada Neşe Subaşı, Sevinç (34), Nil (9), Mustafa (6) ve Muhammed Koşar (3) yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdul Halim Öztoprak