Son dakika haberleri: Adana'da hırsızlık zanlısı silahla vurularak yaralandı
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Son dakika haberleri: Adana'da hırsızlık zanlısı silahla vurularak yaralandı

14.10.2020 06:57 | Son Güncelleme: 14.10.2020 07:27

Gelen son dakika haberine göre Adana'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, silahla vurulmuş halde bulundu.

Adana'da evden hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli, silahla vurulmuş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde yaralı kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralı kişinin sırtından tabancayla vurulduğunu belirledi.

Sağlık ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesine kaldırılan yaralının kimliğinin Ömer K. olduğu tespit edildi.

Sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilen Ömer K'nin hırsızlık amacıyla Suriye uyruklu Ahmet el Hüseyin'in evine girdiği öne sürüldü.

Hırsızlık zanlısını yaralayan kişinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberleri: Adana'da hırsızlık zanlısı silahla vurularak yaralandı
Son dakika haberleri: Adana'da hırsızlık zanlısı silahla vurularak yaralandı
Son dakika haberleri: Adana'da hırsızlık zanlısı silahla vurularak yaralandı
Son dakika haberleri: Adana'da hırsızlık zanlısı silahla vurularak yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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