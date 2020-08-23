Son Dakika | Adana'da göle düşen kişiyi dalgıç polisler kurtardı
Gelen son dakika haberine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi dalgıç polislerce kurtarıldı.
23.08.2020 15:43 | Son Güncelleme: 23.08.2020 15:46
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde Seyhan Baraj Gölü'ne düşen kişi dalgıç polislerce kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, gece arkadaşlarıyla Çatalan Köprüsü üzerinde gezintiye çıkan Mehmet K, dengesini kaybederek göle düştü.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polisler, olay yerine sevk edildi.
Lastik botla göle giren dalgıç polisler, kısa sürede Mehmet K'yi kurtardı.
112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Mehmet K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Kaynak: AA