Son Dakika | Adana'da gasbedildiğini öne sürerek polise başvuran tır sürücüsü ve arkadaşı gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Son Dakika | Adana'da gasbedildiğini öne sürerek polise başvuran tır sürücüsü ve arkadaşı gözaltına alındı

20.01.2021 10:03 | Son Güncelleme: 20.01.2021 10:06
Son Dakika | Adana'da gasbedildiğini öne sürerek polise başvuran tır sürücüsü ve arkadaşı gözaltına alındı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Adana'da çalıştığı şirkete ait alkollü içecekleri satıp gasbedildiğini ileri sürerek polise başvuran tır sürücüsü ile arkadaşı gözaltına alındı.

Adana'da çalıştığı şirkete ait alkollü içecekleri satıp gasbedildiğini ileri sürerek polise başvuran tır sürücüsü ile arkadaşı gözaltına alındı.

İddiaya göre, tır sürücüsü Mesut A. (33), Ceyhan ilçesinde polise başvurarak, yolda otostop yapan bir kadını aracına aldığını, daha sonra mola vermek için durduğunda ellerinde tabanca ve bıçak bulunan iki kişinin karşısına çıktığını anlattı.

Mesut A, daha sonra bu kişilerin kendisini tehdit ederek tırdaki yaklaşık 500 bin lira değerindeki alkollü içeceği gasbettiğini ileri sürdü.

Bunun üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Araç Takip Sisteminden tırın merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde uzun süre beklediğini belirledi.

Adrese giden ekipler, alkollü içeceklerin bir bölümünü buradaki bir iş yerine ait depoda, geri kalanını ise başka bir depoda buldu.

Ekipler, tır sürücüsü Mesut A. ve arkadaşı Selçuk T'yi iş birliği yaparak alkollü içecekleri bu iş yerine 300 bin liraya sattıkları iddiasıyla gözaltına aldı.

Tır sürücüsü Mesut A'nın sorgusunda alkollü içecekleri arkadaşıyla sattıklarını kabul ettiği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar İlham Aliyev Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Şeyma Subaşı Neslihan Atagül
Spor Ömer Ali Okan Buruk Stjepan Tomas Ömer Ali Şahiner Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kar Kaza Mesut Özil Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Adana'da gasbedildiğini öne sürerek polise başvuran tır sürücüsü ve arkadaşı gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.1.2021 10:20:02. #1.14#
title