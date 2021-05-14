Son Dakika | Adana'da, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı
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Son Dakika | Adana'da, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı

Son Dakika | Adana'da, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı
Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre ADANA'da, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

ADANA'da, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Adana Sivil İnisiyatif Meclisi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Adana Şubesi üyeleri, Seyhan ilçesindeki Merkez Camii'nde kılınan cuma namazı sonrası İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'e saldırılarına tepki gösterdi. Filistin bayrağı açıp slogan atan grup adına konuşan İHH Adana Şube Başkanı Mahmut Eraslan, bazı devletlerin bu saldırılara karşı 3 maymunu oynadığını ve onları not edip Allah'a şikayet ettiklerini kaydetti. Eraslan, "Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa davası sadece Filistinlilerin değil, tüm Müslümanların hatta zalime zulmünü haykıracak, adaletin tesisini isteyen tüm insanlığın ortak davasıdır. İşte bu yüzden diyoruz ki Kudüs, Müslümanlar için direniş, insanlık için diriliştir" dedi.

'MEHMETÇİK, KUDÜS'TE GÖREVLENDİRİLMELİ'Türkiye'nin Filistin'e askeri konuda destek vermesi gerektiğini söyleyen Eraslan, Filistin hükümeti ile askeri ve ekonomik iş birliğine girilmesini istediklerini söyledi. Türkiye'nin savunma sanayisinin yüz akı askeri teçhizatlarının Filistin'e hibe edilmesi gerektiğini belirten Eraaslan, "Ayrıca dünyanın dört bir yanında barışı savunan ve gittiği her coğrafyada sorunların önüne geçerek halkların büyük teveccühüne mazhar olan kahraman Mehmetçiğimiz de Kudüs'te kutsal topraklarımızı ve Mescid-i Aksa'yı korumak için görevlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.'ZALİMİN ZULMÜ VARSA MAZLUMUN ALLAH'I VAR'Adana Müftüsü Hasan Çınar ise, "Mescid-i Aksa şu anda kirli çizmeler altındadır. Mescid-i Aksa, şimdi yetimdir. Zalimin zulmü varsa mazlumun Allah'ı vardır. Siyonist zalimler Filistin'de, Gazze'de kardeşlerimizin başına yeni icat ettikleri silahlarla saldırmakta, yeni denemeler yapmaktalardır. Yeryüzünde nerede zulüm varsa Türkiye Cumhuriyeti zulme uğrayanların yanlarında yer almıştır" dedi.

Gazzeli Hüsam El Naffar'ın Kuran-ı Kerim okumasının ardından hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Son Dakika | Adana'da, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı
Son Dakika | Adana'da, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı
Son Dakika | Adana'da, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı
Son Dakika | Adana'da, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı
Son Dakika | Adana'da, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı
Son Dakika | Adana'da, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı
Son Dakika | Adana'da, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı
Son Dakika | Adana'da, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı
Son Dakika | Adana'da, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı
Son Dakika | Adana'da, Filistin'de ölenler için gıyabi cenaze namazı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can ÇELİK

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