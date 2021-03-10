Son dakika... Adana'da FETÖ sanığı 4 eski polisin yeniden yargılanmasına devam edildi
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Son dakika... Adana'da FETÖ sanığı 4 eski polisin yeniden yargılanmasına devam edildi

10.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 10.03.2021 15:05
Son dakika... Adana'da FETÖ sanığı 4 eski polisin yeniden yargılanmasına devam edildi

Gelen son dakika haberine göre Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 4 eski polisin, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılanmasına devam edildi.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada hapis cezasına çarptırılan 4 eski polisin, istinaf mahkemesinin "hükmün yeniden incelenmesi kararı" üzerine yeniden yargılanmasına devam edildi.

Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanıklar A.M.D, A.Ş, E.G. ve E.Y. ile avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, A.Ş, E.G. ve E.Y'nin FETÖ'nün gizli haberleşme ağı ByLock'u kullandıklarını, örgütsel sohbet toplantılarına katıldıklarını, istihbarat şube müdürlüğünde örgüt adına faaliyette bulunduklarını ve farklı kodlarla derecelendirildikleri belirterek, sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savcı, diğer sanık A.M.D'nin dosyasının, hakkında devam eden derdest soruşturma ve kovuşturmaların bulunması gerekçesiyle ayrılmasını talep etti.

Sanık E.G, FETÖ/PDY üyesi olmadığını savunarak, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Dava dosyasına gelen aleyhe belgeleri kabul etmiyorum. Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talep ediyorum." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY üyesi olmadıklarını öne sürerek, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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