Son dakika! Adana'da FETÖ'nün mahrem imamı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi
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Son dakika! Adana'da FETÖ'nün mahrem imamı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi

28.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 28.12.2020 11:10
Son dakika! Adana'da FETÖ'nün mahrem imamı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemi

Son dakika haberi... Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "lise öğrencilerinden sorumlu mahrem imam" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "lise öğrencilerinden sorumlu mahrem imam" olduğu gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu M.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

M.D. hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede teşhis yaptırıldıktan sonra ifadesine yer verilen tanık M.T, "Örgüt içinde M.D. benimle F.D. adına kayıtlı bir telefon hattından irtibat kuruyordu. M.D. örgütsel faaliyetlerde 'Hamza' kod adını kullanıyordu. Biz 2013-2014 yıllarında M.D. ile aynı evde birlikte kaldık. Kendisi o dönem hukuk fakültesi son sınıfta okuyordu." beyanında bulundu.

Sanığın, örgüt üyeleriyle irtibatlı olduğu, FETÖ'ye ait birçok evde kaldığının belirlendiği kaydedilen iddianamede, kendisiyle aynı operasyon kapsamında işlem yapılan 12 örgüt üyesini tanımadığını öne sürmesine rağmen yoğun HTS irtibatının tespit edildiği bildirildi.

İddianamede sanığın, FETÖ'nün emniyet mahrem imamları M.D, H.K. ve hukuk fakültesinde öğrenim gören öğrenciler hakkında fişleme yapan Y.Ç. ile HTS irtibat kaydının bulunduğu, örgütsel hiyerarşide "lise öğrencilerinden sorumlu mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü, inkar etmesine karşılık kullanımında olduğu GSM hattının baz adres sinyallerinin incelenmesinde örgüt evlerinin bulunduğu sokaktan yoğun baz sinyali verdiği ve örgüt içinde "Hamza" kod adını kullandığı dikkate alınarak üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık M.D'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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