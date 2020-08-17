Son Dakika | Adana'da evi yanan yaşlı kadına Yüreğir Belediyesi yardım eli uzattı Son dakika haberi: Adana'da, 85 yaşındaki kadının yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evi Yüreğir Belediyesi tarafından yenilendi.

Adana'da, 85 yaşındaki kadının yangın sonucu kullanılamaz hale gelen evi Yüreğir Belediyesi tarafından yenilendi.

Yüreğir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı'nda çıkan yangında kullanılamaz hale gelen Bedriye Zeren'in evi, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in talimatıyla yenilendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocaispir, zor durumda olan vatandaşlara yardım eli uzatmanın görevleri olduğunu kaydetti.

Zeren de desteklerinden dolayı Başkan Kocaispir'e teşekkür etti.

Adana'da 31 Temmuz'da, merkez Yüreğir ilçesi Hacı Sabancı Bulvarı'ndaki iki katlı evin ikinci katındaki klimanın iç ünitesinde patlama meydana gelmesiyle çıkan yangın, televizyonun da patlamasıyla büyümüştü. Yangın sırasında evde bulunan Bedriye Zeren, komşularının yardımıyla dışarı çıkarılmıştı. Ev yangında kullanılamaz hale gelmişti.

Kaynak: AA