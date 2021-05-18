Son dakika: Adana'da evde çıkan yangın hasara sebep oldu

Son dakika gündem haberi... Adana'da bir evin ikinci katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana'da bir evin ikinci katında çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Koza Mahallesi'nde, iki katlı evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, evin ikinci katında çıktığı belirlenen yangına müdahale etti. Bu sırada polis ekipleri, çevrede önlem aldı.

Alt kata sıçramadan söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız