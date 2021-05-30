Son dakika! Adana'da ev yangını: 1 ölü, 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika! Adana'da ev yangını: 1 ölü, 3 yaralı

Son dakika! Adana'da ev yangını: 1 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... ADANA'da, bir evde çıkan yangında alevler arasında kalan 1 kadın hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

ADANA'da, bir evde çıkan yangında alevler arasında kalan 1 kadın hayatını kaybetti, 1'i ağır 3 kişi de yaralandı.

Yangın, saat 23.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi'ndeki Hayal Apartmanı'nın 2'nci katında henüz bilinmeyen nedenle çıktı. Apartmanının 2'nci katından alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Alevlerin sardığı eve giren ekipler, yaralı 3 kişiyi evden çıkardı.

BİR KADININ CESEDİNE ULAŞILDI

Yangın, yarım saatlik müdahale ile kontrol altına alınarak söndürülürken, ekiplerin yaptığı incelemede alevlerin arasında kalan bir kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Güvenlik amaçlı apartmanın elektrik ve doğal gaz hattı kesilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. 


Son dakika! Adana'da ev yangını: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Adana'da ev yangını: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Adana'da ev yangını: 1 ölü, 3 yaralı
Son dakika! Adana'da ev yangını: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yusuf Kantarlı

Kozan'da orman yangını (2)
Kozan'da orman yangını (2)
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Kaynak makinası kıvılcımı, 3 iş yeri ile 2 kamyonu yaktı
Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti
Asansörde kabinle duvar arasına sıkışan minik Eren, hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Sedat Peker Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen Oğuzhan Koç Demet Akalın Barış Murat Yağcı
Spor Gervinho Cristiano Fatih Terim Abdullah Avcı Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika! Adana'da ev yangını: 1 ölü, 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.05.2021 01:37:34. #1.11#

title