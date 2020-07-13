Son dakika! Adana'da eski eşini bıçakladığı iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi Son dakika güncel haberi: Adana'da, boşandığı eşini 9 yerinden bıçakladığı iddiasıyla hakkında "silahla kasten yaralama, silahla tehdit ve hakaret" suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana'da, boşandığı eşini 9 yerinden bıçakladığı iddiasıyla hakkında "silahla kasten yaralama, silahla tehdit ve hakaret" suçlarından 11 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Ufuk S. ile Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları hazır bulunurken, sanığın eski eşi Lütfiye E. ise katılmadı.

Sanık Ufuk S., önceki savunmalarını tekrarladığını belirterek "Bir anlık sinirle bıçakladım." ifadesini kullandı.

Adana Barosu Kadın Hakları Merkezi avukatları, Lütfiye E'nin 9 yerinden bıçaklanmış olması nedeniyle asliye ceza mahkemesinin görev yetkisini aştığını belirterek, mahkemece görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Ufuk S. hakkında işlediği suçun "öldürmeye teşebbüs" suçunu içerdiği gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dava dosyasının ağır ceza mahkemesine gönderilmesine ve sanığın tutuklanması yönündeki talebin ise dava dosyasının görüleceği ağır ceza mahkemesince değerlendirilmesine de karar verdi.

Merkez Yüreğir ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde Ufuk S, boşanmalarına rağmen birlikte yaşadığı eşi Lütfiye E'yi bıçakla 9 yerinden yaralamış, olayın ardından tutuklanmış daha sonra görülen ilk davasında sanık adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA