Son dakika! Adana'da eşi tarafından darbedilen kadın hastaneye kaldırıldı

Son dakika habere göre Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eşi tarafından darbedilen kadın tedavi altına alındı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, eşi tarafından darbedilen kadın tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, D.O. (40) Namık Kemal Mahallesi 65038 Sokak'taki evlerinde, tartıştığı ve ismi henüz öğrenilemeyen eşi tarafından darbedildi.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

D.O. Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı, eşi gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı