Son dakika: Adana'da engelli çocukların "polis kimliği" mutluluğu
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Son dakika: Adana'da engelli çocukların "polis kimliği" mutluluğu

07.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: 07.03.2021 10:18
Son dakika: Adana'da engelli çocukların

Son dakika haberleri: Adana Emniyet Müdürlüğünce "polis kimliği" verilen engelli çocuklar sevinç yaşadı.

Adana Emniyet Müdürlüğünce "polis kimliği" verilen engelli çocuklar sevinç yaşadı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, kentteki bir rehabilitasyon merkezinde eğitim görün engelli çocuklarla buluştu.

Çocukların sportif faaliyetlerini yakından takip eden ekipler, daha sonra onlarla sohbet etti.

Ekipler, ziyaretin sonunda çocuklara yanlarında getirdikleri "Çocuk Polis Kimliği"ni dağıttı.

Üzerinde isimleri ve fotoğrafları yer alan kimlikleri gören engelli çocuklar mutluluk yaşadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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