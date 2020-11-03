Son dakika haberleri... Adana'da enerji tesisinde dün çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
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Son dakika haberleri... Adana'da enerji tesisinde dün çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

03.11.2020 05:57 | Son Güncelleme: 03.11.2020 06:20

Son dakika haber: Adana'da biyokütle enerji tesisinde yıldırım düşmesi sonucu dün çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Adana'da biyokütle enerji tesisinde yıldırım düşmesi sonucu dün çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Merkez Yüreğir ilçesi Zağarlı Mahallesi'ndeki biyokütle enerji tesisine ait açık alanda bulunan tarımsal atık balyalarının depolandığı alana dün yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın sürüyor.

Adana Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra Adana Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme araçlarıyla yangına müdahale ediliyor.

Çok sayıda görevlinin katıldığı ve gece boyunca devam eden çalışmalarda, yanan maddenin tarımsal atık balyaları olması nedeniyle müdahalede güçlük çekiliyor.

Son dakika haberleri... Adana'da enerji tesisinde dün çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri... Adana'da enerji tesisinde dün çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri... Adana'da enerji tesisinde dün çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor
Son dakika haberleri... Adana'da enerji tesisinde dün çıkan yangını söndürme çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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