Son dakika... Adana'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Son dakika haberi: Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
20.07.2020 12:21 | Son Güncelleme: 20.07.2020 12:42
Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Gedikli Mahallesi'nde ampul değiştirmek için elektrik direğine çıkan bir enerji firmasının çalışanı Burak Karaköse (24), elektrik akımına kapıldı.
Ağır yaralanan Karaköse, 112 Acil Servis ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karaköse, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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Kaynak: AA