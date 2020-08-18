Son dakika... Adana'da El-Kaide'nin sözde 'sınır nöbetçisi' yakalandı (2) - Yeniden
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Son dakika... Adana'da El-Kaide'nin sözde 'sınır nöbetçisi' yakalandı (2) - Yeniden

Bir son dakika haberine göre ADANA'da, terör örgütü El-Kaide'ye yönelik operasyonda, örgütün hakimiyet bölgelerinde sözde sınır nöbeti tuttuğu, çatışmalarda aktif rol üstlendiği belirlenen M.B.A. (45), polisin operasyonuyla yakalandı.

Son dakika... Adana'da El-Kaide'nin sözde 'sınır nöbetçisi' yakalandı (2) - Yeniden
18.08.2020 10:43 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:51

ADANA'da, terör örgütü El-Kaide'ye yönelik operasyonda, örgütün hakimiyet bölgelerinde sözde sınır nöbeti tuttuğu, çatışmalarda aktif rol üstlendiği belirlenen M.B.A. (45), polisin operasyonuyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü El-Kaide ile bağlantılı olduğu belirlenen M.B.A.'nın, sığınmacı gibi sınırdan Türkiye'ye girip, Adana'ya geldiğini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 'uyuşturucu' ve 'hırsızlık' gibi çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli M.B.A.'yı düzenlenen operasyonla yakaladı.

SINIR NÖBETİ TUTMUŞŞüpheli M.B.A.'nın, örgütün Suriye'deki iç savaştan faydalanıp, Hama'da hakimiyet kurduğu bölgelerde oluşturduğu hatlarda sözde 'sınır nöbeti' tuttuğu, çıkan çatışmalarda da aktif rol üstlendiği öne sürüldü. M.B.A.'nın, örgütün sözde 'cihat' çağrısına uyarak Suriye'ye geçtiği, örgütün dağılma sürecine girince Türkiye'ye döndüğü öğrenildi.TUTUKLANDIEmniyetteki sorgusunda örgütle bağlantısını kabul eden M.B.A.'nın, 'etkin pişmanlık yasası' hükümlerinden yararlanmak istediği öne sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

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