Son dakika... Adana'da dolandıcılıktan yargılanan sanığın 10 yıla kadar hapsi istendi Son dakika haberine göre Adana'da elektrik dağıtım kurumunun kestiği para cezasını ödeme bahanesiyle bir kişiyi 7 bin 250 lira dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da elektrik dağıtım kurumunun kestiği para cezasını ödeme bahanesiyle bir kişiyi 7 bin 250 lira dolandırdığı iddia edilen sanık hakkında 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen tutuksuz A.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanık hakkında "dolandırıcılık" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, elektrik dağıtım kurumunun M.A'ya kaçak elektrik kullandığı gerekçesiyle para cezası kestiği, sanık A.K'nın bu durumu öğrendikten sonra mağdur M.A'ya elektrik dağıtım kurumunun avukatını tanıdığını ve bu borcu taksitlendirerek bir süre sonra sildirebileceğini söylediği belirtildi.

Şüpheli A.K'nın mağdur M.A'nın elektrik borcunu taksitlendirdiği ve M.A'dan aldığı aylık taksitleri ödemediği anlatılan iddianamede, zanlı A.K'nın mağduru bu şekilde 7 bin 250 lira dolandırdığı aktarıldı.

Sanığın üzerine atılı suçun uzlaştırmaya tabi olduğu ve şüpheli ve müştekinin uzlaşmadığı belirtilen iddianamede sanığın dolandırıcılık suçundan cezalandırılması istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık ise suçlamaları kabul etmedi.

Kaynak: AA