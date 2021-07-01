Son dakika... Adana'da cinsel istismar suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Son dakika haberleri: Adana'da, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Adana'da, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı "dedektifleri" firari hükümlü Y.Ç'nin adresini tespit etti.

Operasyonla yakalanan ve hakkında "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar