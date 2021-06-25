Son dakika haberi | Adana'da çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu

Gelen son dakika haberine göre Adana'da çıkar amaçlı suç örgütü operasyonuADANA'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne düzenlenen şafak operasyonunda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da çıkar amaçlı suç örgütü operasyonu

ADANA'da çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne düzenlenen şafak operasyonunda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu kentte çıkar amaçlı silahlı bir suç örgütünü deşifre etti. Örgüte üye olduğu değerlendirilen kişileri tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından operasyon için harekete geçti. Sabahın ilk saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle şüphelilerin bulundukları adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timlerinin demir kapıları koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan polis, haklarında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı