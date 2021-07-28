Son dakika: Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Son dakika: Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Son dakika: Adana'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Kızlarsekisi mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, iş makinesi ve yer ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangını kontrol altına alma çalışması sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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