Son dakika... Adana'da çıkan ev yangını hasara yol açtı
15.12.2020 22:35 | Son Güncelleme: 15.12.2020 22:35
Edinilen son dakika haberine göre Adana'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi.
Adana'da çıkan ev yangınında hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında dumandan etkilenen iki kardeş, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.
Yangında evde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney