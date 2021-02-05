Son Dakika | Adana'da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna 8 gözaltı
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Son Dakika | Adana'da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna 8 gözaltı

05.02.2021 18:02 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:06
Son Dakika | Adana'da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna 8 gözaltı

Son dakika haberler: ADANA'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için toplanan gruptan 8 kişi, polis tarafından gözaltına aldı.

ADANA'da Boğaziçi Üniversitesi'ndeki gösterilere destek vermek için toplanan gruptan 8 kişi, polis tarafından gözaltına aldı.

Boğaziçi Üniversitesi'nde yapılan eylemlere destek vermek amacıyla kentte toplanan bir grup, Seyhan ilçesi Atatürk Caddesi'nde basın açıklaması yapmak istedi. Adana Valiliği'nin 15 gün süreyle kentte yapılacak gösteri, yürüyüş, eylemlerin yapılmasını yasaklaması nedeniyle polis ekipleri gruptan dağılmalarını istedi. Grup dağılmamakta ısrar edince, polis içlerinden 8 kişiyi gözaltına aldı. Bu sırada diğer protestocular ise slogan atmaya devam etti. Gözaltına alınan arkadaşlarının bırakılmasını isteyen grup, polis gözetiminde yaptığı basın açıklaması sonrası dağıldı.


Son Dakika | Adana'da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna 8 gözaltı
Son Dakika | Adana'da Boğaziçi Üniversitesi protestosuna 8 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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