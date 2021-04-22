Son Dakika | Adana'da bir kişi, tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
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Son Dakika | Adana'da bir kişi, tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü

Son Dakika | Adana'da bir kişi, tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldürdü
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre Adana'da tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Adana'da tartıştığı babası ve ağabeyini bıçaklayarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan F.K. ile babası Halil Keser ve ağabeyi Ufuk Keser arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışmaya çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.K, babası Halil Keser ve ağabeyi Ufuk Keser'i annesi Cennet Keser'in yanında bıçakladı.

Anne Cennet Keser'in yardım istemesi üzerine vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine sevk edilen polis ekibi, şüpheli F.K'yi olay yerinde gözaltına aldı.

Baba Halil Keser olay yerinde, ağabey Ufuk Keser ise kaldırıldığı Yüreğir Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Anne Cennet Keser, oğlu F.K. ile eşi ve diğer oğlunun tartıştığını belirterek, "Babasıyla ağabeyini bıçakladı. Kendi kendine kavga çıkarıyor. F.K. esrar içiyor, hap atıyor, öldürdü bizi." diye konuştu.

Zanlı F.K, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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