Son dakika... Adana'da bir kişi evinin damında ölü bulundu
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Son dakika... Adana'da bir kişi evinin damında ölü bulundu

06.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:36
Son dakika... Adana'da bir kişi evinin damında ölü bulundu

Son dakika haberler: Adana'da bir kişi evinin damında yakınları tarafından ölmüş halde bulundu.

Adana'da bir kişi evinin damında yakınları tarafından ölmüş halde bulundu.

Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde yaşayan Bünyamin D'den (29) haber alamayan yakınları, evi kontrol etmeye gittiklerinde damda gencin cansız bedenini buldu.

Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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