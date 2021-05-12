Son Dakika | Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Son Dakika | Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 49 yaşında bir erkek tüfekle sırtından vurulmuş bir şekilde, evinde ölü bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 49 yaşında bir erkek tüfekle sırtından vurulmuş bir şekilde, evinde ölü bulundu.

Çamlıbel Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu Abdulazim Mahmit'ten haber alamayan çocukları, evin kapısını kırarak içeriye girdi. Mahmit'i tüfekle sırtından vurulmuş halde bulan çocukları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mahmit'in öldüğünü belirledi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde inceleme yaptı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

Adana'da tartışma üzerine silahla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan F.Ö'nün intihar ettiği öne sürüldü
Adana'da tartışma üzerine silahla 1 kişiyi öldüren, 1 kişiyi yaralayan F.Ö'nün intihar ettiği öne sürüldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Meral Akşener Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Pınar Altuğ Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Tandoğan Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son Dakika | Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 22:21:32. #1.14#

title