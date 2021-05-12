Son Dakika | Adana'da bir kişi evinde ölü bulundu

Son dakika gündem haberi: Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 49 yaşında bir erkek tüfekle sırtından vurulmuş bir şekilde, evinde ölü bulundu.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 49 yaşında bir erkek tüfekle sırtından vurulmuş bir şekilde, evinde ölü bulundu.

Çamlıbel Mahallesi'nde ikamet eden yabancı uyruklu Abdulazim Mahmit'ten haber alamayan çocukları, evin kapısını kırarak içeriye girdi. Mahmit'i tüfekle sırtından vurulmuş halde bulan çocukları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Mahmit'in öldüğünü belirledi, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ile Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri evde inceleme yaptı.

Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu