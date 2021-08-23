Son dakika... Adana'da bir kadın evinde ölü bulundu
Son dakika gündem haberi... Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde bir kadın evinde ölü bulundu.
Yurt Mahallesi'ndeki evinde annesi A.D'nin (42) yatağında hareketsiz yattığını fark eden kızı A.S.Ş, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekibi, A.D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kadının cenazesi, incelemenin ardından ölüm sebebinin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu