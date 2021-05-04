Son dakika... Adana'da bir eve ait depoda çıkan yangın hasara neden oldu
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Son dakika... Adana'da bir eve ait depoda çıkan yangın hasara neden oldu

Son dakika... Adana'da bir eve ait depoda çıkan yangın hasara neden oldu
Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Adana'da bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Adana'da bir evin bahçesindeki depoda çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi'nde bir evin bahçesindeki sebze kasalarının bulunduğu depoda yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerince eve sıçramadan söndürülen yangın sonucu, depoda hasar meydana geldi.

Ev sahibinin husumetlilerince çıkartıldığı değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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