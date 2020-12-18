Son dakika: Adana'da bir evde ruhsatsız silahlar bulundu: 1 gözaltı
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Son dakika: Adana'da bir evde ruhsatsız silahlar bulundu: 1 gözaltı

18.12.2020 14:25 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:28
Son dakika: Adana'da bir evde ruhsatsız silahlar bulundu: 1 gözaltı

Gelen son dakika haberine göre Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir evde yapılan aramada, ruhsatsız silahlar ve fişek ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir evde yapılan aramada, ruhsatsız silahlar ve fişek ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, Alaybeyli Mahallesi'nde bir şüphelinin evinde ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 115 mermi, ruhsatsız av tüfeği ve 42 fişek, şarjörü ve tüfek namlu uzatma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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