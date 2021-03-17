Son dakika... Adana'da başkası adına düzenlenmiş otobüs biletiyle yakalanan DEAŞ şüphelisine 15 yıla kadar hapis istemi

Adana'da, başkası adına düzenlenmiş otobüs biletiyle şehirler arası yolcu terminalinde yakalanan terör örgütü DEAŞ şüphelisi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılık tarafından, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu iddia edilen tutuksuz D.Ö. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Şüpheliye "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede şüphelinin terör örgütüne katılımı arttırmak adına örgütsel toplantılar yaptığı ve dijital materyallerinde DEAŞ mensuplarına ait çok sayıda görsel tespit edildiği belirtildi.

D.Ö'nün "DEAŞ'a üye olma" suçundan haklarında işlem yapılan kişilerle iletişiminin belirlendiği, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başkası adına düzenlenmiş otobüs biletiyle şehirler arası yolcu terminalinde yakalandığı, eylemlerinde kendisini gizlemek adına kod isim kullandığı ve DEAŞ içerisinde aktif faaliyet yürüttüğü de iddianamede anlatıldı.

İddianamedeki ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen D.Ö'nün yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu