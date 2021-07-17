Son dakika haberi: Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu
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Son dakika haberi: Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu

Son dakika haberi: Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da ailesiyle piknik yaparken yüzmek için göle giren 9 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti.

Adana'da ailesiyle piknik yaparken yüzmek için göle giren 9 yaşındaki küçük çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kabasakal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle piknik yapmak için Seyhan Baraj Gölü etrafındaki mesire alanına gelen Delil Fırat Atalay (9), yüzmek için suya girdi.

Bir süre sonra çocuğun gölde kaybolması üzerine yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerde Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen dalgıç polislerin çalışmasıyla çocuk gölden çıkarıldı.

Küçük çocuk sudan çıkarılırken bazı yakınları ise baygınlık geçirdi. Kıyıda ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. 9 yaşındaki Delil Fırat Atalay'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

Son dakika haberi: Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu
Son dakika haberi: Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu
Son dakika haberi: Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu
Son dakika haberi: Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu
Son dakika haberi: Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu
Son dakika haberi: Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu
Son dakika haberi: Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu
Son dakika haberi: Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu
Son dakika haberi: Ailesiyle piknik yaparken göle giren küçük çocuk boğuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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