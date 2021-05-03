Son Dakika | Adana'da bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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Son Dakika | Adana'da bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Son Dakika | Adana'da bacanaklar arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Adana'da bacanaklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Adana'da bacanaklar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail A, merkez Seyhan ilçesi Narlıca Mahallesi'nde oturan bacanağı Muhammet Sait T'nin evindeyken henüz bilinmeyen nedenle tartışma başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail A. ve bacanağı Muhammet Sait T, bıçakla yaralandı.

Kavga seslerini duyan mahalleli durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan İsmail A, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Muhammet Sait T'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

İsmail A'nın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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