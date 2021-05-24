Son dakika! Adana'da ayçiçeği tarlasında Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber: Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ayçiçeği tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı yakalandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde, ayçiçeği tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen zanlı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Soysallı Mahallesi'nde ikamet eden B.K'nin ayçiçeği ekili tarlasında Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.
Ekipler, yaptıkları operasyonla ayçiçeği ekili tarlada 150 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Jandarma, B.K'yi gözaltına aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven