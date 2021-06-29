Son dakika... Adana'da alkollü sürücü ve yanındaki kişi polis ekiplerine zorluk çıkardı
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Son dakika... Adana'da alkollü sürücü ve yanındaki kişi polis ekiplerine zorluk çıkardı

Son dakika... Adana'da alkollü sürücü ve yanındaki kişi polis ekiplerine zorluk çıkardı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde alkollü sürücü ve yanındaki kişi, polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde alkollü sürücü ve yanındaki kişi, polis ekiplerine zorluk çıkardı.

Süleyman Demirel Bulvarı'nda uygulama yapan polis ekipleri, 01 CFA 49 plakalı otomobil sürücüsü H.S'ye alkol testi yaptı.

Alkollü olduğu tespit edilen H.S'nin aracının, olay yerine çekici çağrılarak oto parka kaldırılması talep edildi.

Bu sırada sürücü ve yanındaki S.Ç, aracı çekiciye vermemek için yere yatarak polis ekiplerine direndi.

Fenalaşan S.Ç. olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi.

Sürücü, polis ekiplerince Fatih Polis Merkezi'ne götürüldü.

Araç ise çekici ile otoparka gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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