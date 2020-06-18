Son Dakika | Adana'da ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Gelen son dakika haberlerine göre Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
18.06.2020 21:19 | Son Güncelleme: 18.06.2020 21:56
Adana'nın Kozan ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Turgutlu Mahallesi yakınındaki ağaçlık bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye sevk edilen Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, 5 arazözle yangına müdahale etti.
Yangın, ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı.
Kaynak: AA