Son dakika! Adana'da 9 kişinin bıçaklı ve sopalı kavgası kameralara yansıdı
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Son dakika! Adana'da 9 kişinin bıçaklı ve sopalı kavgası kameralara yansıdı

Son dakika! Adana'da 9 kişinin bıçaklı ve sopalı kavgası kameralara yansıdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Adana'da 9 kişinin karıştığı bıçaklı ve sopalı kavga vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Adana'da 9 kişinin karıştığı bıçaklı ve sopalı kavga vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün merkez Seyhan ilçesine bağlı Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz öğrenilemeyen bir sebeple 9 kişi sopalı ve bıçaklı kavgaya tutuştu.

Kavganın büyümesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler kavgayı ayırıp şahısları gözaltına alırken kavga da vatandaşlar tarafından saniye saniye görüntülendi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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