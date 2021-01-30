Son dakika haberi: 500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberi: 500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu

30.01.2021 07:36 | Son Güncelleme: 30.01.2021 07:50
Son dakika haberi: 500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu

Son dakika haberine göre ADANA'da çeşitli suçlarden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 kişinin yakalanması için 500 polisle şafak operasyonu düzenlendi.

ADANA'da çeşitli suçlarden haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 90 kişinin yakalanması için 500 polisle şafak operasyonu düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı İnfaz Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan, para cezalarını yatırmayan ve aranan 90 kişinin adresini yapılan çalışmalarla belirledi. Savcılığın talimatı üzerine ekipler, firarilerin yakalanması için şafak vakti operasyon düzenledi. 500 polisin görev aldığı operasyonda evlere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda firariyi yakaladı. Yakalanan firariler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.


Son dakika haberi: 500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu
Son dakika haberi: 500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu
Son dakika haberi: 500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Fuat Oktay Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Özcan Deniz Guy Ritchie Demet Akalın Serdar Ortaç
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Gökhan Gönül Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler İstifa Antalya Beşiktaş Gaziantep
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberi: 500 polis ile 90 firariye şafak operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.1.2021 07:52:56. #1.16#
title