Son Dakika | Adana'da 39 ruhsatsız silah ele geçirildi
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Son Dakika | Adana'da 39 ruhsatsız silah ele geçirildi

29.12.2020 10:05 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:05
Son Dakika | Adana'da 39 ruhsatsız silah ele geçirildi

Son dakika gelişmesine göre Adana'da polisin yaptığı uygulamada 39 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Adana'da polisin yaptığı uygulamada 39 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, vatandaşların huzur ve güven ortamını sağlamak amacıyla asayiş ekiplerinin şok uygulamaları devam ediyor. Kent genelinde bir hafta boyunca yapılan uygulamalarda ekipler, 19 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 41 fişek, 171 kartuş, 1 çalıntı otomobil, 11 çalıntı motosiklet ve 3 çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirdi.

Ekipler ayrıca, çeşitli suçlardan aranan 233 kişiyi yakalarken, 6 kişiye de kumar oynamak ve oynatmaktan işlem yaptı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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