Son dakika... Adana'da 2 terör örgütü El Kaide sanığına hapis cezası verildi
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Son dakika... Adana'da 2 terör örgütü El Kaide sanığına hapis cezası verildi

Son dakika... Adana'da 2 terör örgütü El Kaide sanığına hapis cezası verildi
Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Adana'da, terör örgütü El Kaide'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 2 sanıktan biri 6 yıl 10 ay 15 gün, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, terör örgütü El Kaide'ye yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan 2 sanıktan biri 6 yıl 10 ay 15 gün, diğeri 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık B.T.B. ve avukatı katıldı, sanık C.T. ise gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların El Kaide'ye katılımı artırmak adına örgütsel toplantılar yaptığını, dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğraf tespit edildiğini, Suriye'de El Kaide'ye katıldıklarını ve kod isim kullandıklarını belirterek, B.T.B. ve C.T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık B.T.B. savunmasında, terör örgütü El Kaide üyesi olmadığını ve herhangi bir silahlı eyleme katılmadığını ileri sürdü.

Kod adı kullanmadığını iddia eden B.T.B, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Suriye'de örgüt kamplarına gitmedim. Örgütsel bir konumum da yoktur. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan sanık C.T'yi 6 yıl 10 ay 15 gün, B.T.B'yi de 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı. B.T.B'nin tutuksuzluğunun devamına karar veren heyet, C.T. hakkında ise tutuklanmak üzere yakalama emri çıkarılmasına da hükmetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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