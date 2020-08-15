Son dakika! Adana'da, 2 bin 450 polis ile drone destekli 'huzur ve güven' uygulaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika! Adana'da, 2 bin 450 polis ile drone destekli 'huzur ve güven' uygulaması

Son dakika haberi... ADANA'da, 2 bin 450 polisin katılımıyla kent genelinde narkotik drone destekli 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı.

Son dakika! Adana'da, 2 bin 450 polis ile drone destekli 'huzur ve güven' uygulaması
15.08.2020 00:29 | Son Güncelleme: 15.08.2020 01:21

ADANA'da, 2 bin 450 polisin katılımıyla kent genelinde narkotik drone destekli 'huzur ve güven' uygulaması yapıldı. Uygulama noktalarını inceleyen Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, vatandaşın huzur ve güvenliği için çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda il genelinde huzur ve güven uygulaması yapıldı. 2 bin 450 polisin görev aldığı uygulamaya drone ile havadan da destek verildi. Sabit nokta ve umuma açık yer denetimleri şeklinde gerçekleştirilen uygulamada, özel eğitimli köpeklerle arama yapıldı. Uygulama noktalarında incelemelerde bulunan Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, kentin huzurunu sağlamak adına uygulamaların devam edeceğini kaydetti. Bu uygulamalarda asayiş, trafik ve diğer suç unsurları yönünden çalışmaların yanı sıra vatandaşları koronavirüs salgını hakkında bilinçlendirme çalışmaları da yapıldığını belirten İnci, uygulamanın 15 ilçe dahil olmak üzere kent genelinde yapıldığını dile getirdi.

'UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE DEVAM EDECEK'Kentte bu hafta bir kuyumcu ve bir markette gasp olaylarının yaşandığını ve disiplinli bir çalışma sayesinde iki olayın da faillerinin kısa sürede yakalandığını hatırlatan İnci, faili meçhul bir olay kalmadığını dile getirdi. Adana'nın güven ve huzur içinde olacağını kaydeden İnci, "Ayrıca yine uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 50 kilograma yakın esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla, sokak satıcılarıyla mücadelemiz sonuna kadar devam edecek" diye konuştu.

İnci, uygulama sırasında çocuklara oyuncak dağıttı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Güncel
4 ilimizde 65 yaş üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için kötü olur Dünya
Emekli Tümamiral Deniz Kutluk, Türkiye ve Yunanistan'ın deniz güçlerini değerlendirdi: Çatışma Yunanlar için...
Muhabirin 'Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız' sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu Dünya
Muhabirin "Söylediğiniz yalanlardan pişman mısınız" sorusu Trump'ı sessizliğe boğdu
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki Dünya
Fransa'nın Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıran savaş gemisi hamlesine Almanya'dan tepki
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü 3. Sayfa
Boğulma tehlikesi atlatan oğluna nefes verdi, hayata döndürdü
Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden yanıt vereceğiz Dünya
Türk hackerlar, Yunan bakanlığın sitesini hackledi: Oruç Reis'e yaptığınız her saldırıya internet üzerinden...
Erdoğan'ın 'İlk cevabı aldılar' sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Erdoğan'ın "İlk cevabı aldılar" sözünün perde arkasında Yunan gemisinin kaçması var
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Doğal havuza atlayan talihsiz genç, başını taşa vurarak kısmı felç geçirdi
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Rekabet Kurulu'nun izniyle 41 yıllık Aras Kargo, Avusturyalıların oluyor
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Eski Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta yıllar sonra itiraf etti: Göğüslerim sörf tahtası gibiydi
Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil
Meral Akşener, tartışmalara son noktayı koydu: Cumhur İttifakı'nda yer almamız mümkün değil
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp 'Seni istemiyorum' dedi
Ronaldo'ya büyük şok! Telefonla arayıp "Seni istemiyorum" dedi
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Duygu Delen'in ölümünde şüpheli Mehmet Kaplan, iki suçtan tutuklandı
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
Son Dakika: Bayern Münih, Barcelona'yı 8-2 mağlup etti ve Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale çıktı
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
ABD'den Doğu Akdeniz'de gerilimi tırmandıracak hamle! Yunanistan'a dev deniz üssü yolluyor
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle verdiği pozları paylaştı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
Şanlıurfa Valisi, tebdili kıyafet koronavirüs denetimine çıktı
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı
İstanbul'da maganda, kadın sürücüye ve aracına saldırdı
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi 'pes' dedirtti: Öldürme kastım yoktu
Kayınpederini bıçaklayarak öldüren damadın ifadesi "pes" dedirtti: Öldürme kastım yoktu
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Zübeyde'nin çiftçilik hayalini kabusa çevirdiler! Önce taciz edildi sonra darp
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
Doğu Akdeniz gerginliğinde Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan, AB'den beklediğini bulamadı
Artan vakalar sonrası Mehmet Ceyhan, yeni önerilerini sıraladı: 28 gün sokağa çıkma yasağı olmadı bari bu 6 maddeyi yapalım
Artan vakalar sonrası Mehmet Ceyhan, yeni önerilerini sıraladı: 28 gün sokağa çıkma yasağı olmadı bari bu 6 maddeyi yapalım
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Kaza mı cinayet mi? Sevgilisinin evinin penceresinden düşen genç kız hayatını kaybetti
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Okan Buruk'tan Fenerbahçeli Muriqi'ye övgü dolu sözler: Türkiye'nin en iyisi
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Nusret'in taşına ilgi çok ama almak isteyen yok! Şimdi de altınla kaplatıp fiyatı da iki katına çıkardı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Deren Talu'nun sevgilisi Baran Tınaz'la birlikte tatil yaptığı ortaya çıktı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Yeni evli çift balayındayken evlerinden aldıkları haberle yıkıldı
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Cumhurbaşkanı'nın en yakın rakibini 3'e katladığı anketi yapan şirketin bir başka sorusu Erdoğan'ı üzecek
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Şeyma Subaşı, üstsüz güneşlendiği anların videosunu paylaştı
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Genç kadına gizli kamera şoku! Arkadaşının eşi tarafından aylarca izlenmiş
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Emrah Aamir Khan Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Erol Bulut Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Mecnun Otyakmaz Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Gündem Manşetler Genç Kaza
Şu an buradasınız: Son dakika! Adana'da, 2 bin 450 polis ile drone destekli 'huzur ve güven' uygulaması - Adana
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.8.2020 01:44:04. #1.15#
title