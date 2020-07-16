Son dakika... Adana'da, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi için nöbet
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Son dakika... Adana'da, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi için nöbet

Son dakika habere göre ADANA'da kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler ve demokrasi için nöbet tuttu.

Son dakika... Adana'da, 15 Temmuz şehitleri ve demokrasi için nöbet
16.07.2020 00:24 | Son Güncelleme: 16.07.2020 00:28

ADANA'da kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde şehitler ve demokrasi için nöbet tuttu. Koronavirüs salgını nedeniye nöbet, sosyal mesafe kuralına uygun dizilim ve 50'şer kişilik gruplar halinde değişimli olarak tutuldu.

Saat 20.00'da İstasyon Meydanı'nda toplanan kent protokolü ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ellerinde Türk bayraklarıyla hain darbe girişiminde hayatlarını kaybeden demokrasi şehitlerini andı. Demokrasi nöbetine Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kent protokolü üyeleri ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından FETÖ'nün hain darbe girişiminde şehit düşenler için dua edildi. Daha sonra kürsüye çıkan Adana Valisi Süleyman Elban, hain darbe girişiminin gecesi milletin, tarihte hiç görmediği, hiç yaşamadığı bir ihanetle, bir saldırıyla, bir kalkışmayla karşı karşıya kaldığını söyledi. Bu toprakların bin yıldan beri birçok saldırı ve ihanet gördüğünü ancak 15 Temmuz gecesinde yaşadığı gibi bir ihaneti asla yaşamadığını aktaran Vali Elban, şunları söyledi:

"FETÖ ihanet çetesi daha önce suret-i haktan görünüp insanların dini duygularını sömürdü. Bazen eğitim gönüllüsü, bazen şifa dağıtan sağlık çalışanı ya da insanların dertlerine deva olan bir sivil toplum kuruluşu gibi göründüler; ama her defasında bir kene gibi bu milletin kanını emdiler. Sonra bir yargı mensubu gibi bir polis gibi göründüler ve 17-25 Aralık sürecini denediler; fakat yine başaramadılar. Daha sonra çok değişik yöntemlerle, değişik sıfatlarla ama hep suret-i haktan görünüp farklı deneme ve aldatmacalarla bu devleti, devletin hükümetini ve aziz milleti bir şekilde oyuna getirmeye çalıştılar. Yine başaramadılar. Bu defa milletin gönlünde ali bir yeri olan ve Peygamber ocağı diye adlandırılan kutsal bir kurumumuzun içinde kendilerini asker görüntüsü içinde gösterip milletin her türlü gücüyle aldığı o ağır silahlarla, tanklarla, toplarla, uçaklarla bu aziz milleti korkutmak, bu millete diz çöktürmek için hain emellerine bir an evvel ve korkutarak bir kaos durumu yaratabilmek için gözlerini dahi kırpmadan onlarca insanımızı şehit etmeyi, yüzlerce insanımızı gazi bırakmayı göze alarak hunharca saldırdılar. Ama bilmedikleri bir şey vardı o da; milletimizin feraseti ve kutsal değerleri söz konusu olduğunda canını, malını, evladını düşünmeden gözünü kırpmadan tüm varlığını feda edeceğiydi."'BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK DESTANI YAZILDI'Hain derbe gecesi Adana ve Türkiye'nin her yerinde millet olarak meydanları doldurduğunu ve kutsal değerlerine sahip çıkmak uğruna vatandaşların canlarını ve tüm varlıklarını ortaya koyduğunu hatırlatan Elban, şöyle devam etti: "Sonunda milletimiz kazandı. Allah'a şükürler olsun ki tarihte hep okuduğumuz o kahramanlar ve kahramanlık hikayelerindeki gibi 4 yıl önce o gecede de yine büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Kahramanlarımız yine meydanlardaydı, tankların altında ve namluların ucundaydı ama dimdikti ve devleşmişti. Liderleri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde çok kısa sürede kenetlenip hain darbe girişimini hiçbir şekilde başarıya ulaşmasına meydan bırakmadan tamamen bertaraf ettiler. Tabii ki sonuçları çok ağır oldu. 251 canımıza mal oldu. 2 bin 300 civarında gazimiz oldu ama bu şehitlerimiz, gazilerimiz ya da meydanları dolduran binlerce vatan evladının oralara giderken düşündüğü tek şey; 'şehit olmak'tı. Böyle hissiyatı olan bir milleti yenebilir misiniz? Böyle fedakar bir milleti alt edebilir misiniz? Asla."Vali Elban'ın konuşmasının ardından sinevizyonda Adanalı demokrasi şehitlerinin özgeçmişleri anlatıldı. SANCAĞI, MİLLİ SPORCU TUĞSUZ TAŞIDI15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Sancak Koşusu organize edildi. 25 öğrenincinin katıldığı ve 2 bin 500 metrelik koşuda sancağı, Türkiye'yi 2021 Japonya Olimpiyatlarında temsil edecek Milli Sporcu Eda Tuğsuz taşıdı. Tuğsuz, koşunun sonunda sancağı, Adana Valisi Elban'a teslim etti.

Öte yandan demokrasi nöbeti, sabah saatlerine kadar 50'şerli değişin gruplar halinde tutulmaya devam edecek.


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Kaynak: DHA

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